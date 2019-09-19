"Ъ": Козак может поддержать дифференциацию промсубсидий для автоконцернов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Идея дифференциации промышленных субсидий на компенсацию утилизационного сбора для автопрома может получить поддержку со стороны вице-премьера РФ Дмитрия Козака, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По информации издания,13 сентября у Козака прошло совещание с участием заинтересованных министерств, где обсуждал этот вопрос.

"Вице-премьер, до сих пор отвергавший дифференциацию, стал склоняться к необходимости ее проведения. <…> Речь идет о концептуальном решении выработать приемлемый для всех консенсус по дифференциации утильсбора. Его условия должны быть согласованы до встречи с автопроизводителями в Сочи 28 сентября", - пишет издание, ссылаясь на собеседников, знакомых с ситуацией.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака подтвердил "Коммерсанту", что согласованная позиция ведомств по теме дифференциации утильсбора будет обсуждаться в ходе встречи с автопроизводителями в Сочи.

По данным газеты, на совещании было принято решение, что дифференциация не должна привести к сворачиванию проектов по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), которые заключались для доступа к утильсбору, "то есть все игроки должны получать компенсацию, достаточную для реализации взятых обязательств".

Собеседники "Коммерсанта" считают, что проект СПИК может стать убыточным, если компенсации по этому сбору сократят больше чем на 30%, подчеркивая, что конкретных оценок еще нет. Однако, по их мнению, большинство крупных игроков не свернут свои проекты даже в условиях сокращения компенсаций. Таким образом, передела рынка в пользу российских автопроизводителей не ожидается, отмечает один из источников, и, вероятнее всего, инициаторы дифференциации надеются получить доступ к образовавшимся средствам в бюджете. В частности, он напоминает об идее Минпромторга получить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на импортозамещение автокомпонентов, пишет газета.

О СПИК

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.