Театр юного зрителя "Саби" во Владикавказе закроется на капремонт весной 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 32 млн рублей выделили на капитальный ремонт здания единственного в Северной Осетии театра юного зрителя "Саби" (в переводе с осетинского - "малыш") по нацпроекту "Культура". Учреждение закроется на ремонт весной 2020 года, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Асланбек Галаов.

"Благодаря нацпроекту "Культура" в будущем году в театре юного зрителя во Владикавказе впервые за 80 лет проведут капитальный ремонт, на эти цели из федерального бюджета выделили 32 млн рублей. Мы закроемся на капремонт весной 2020 года и очень надеемся, что уже к началу учебного года откроемся", - сказал он.

Театр юного зрителя с 1940 года располагается в одном из старейших зданий республики, построенном в конце XIX века. В нем до революции располагался дом офицеров, затем клуб декабристов. В рамках нацпроекта планируется полностью обновить кровлю здания, провести ремонт второго этажа, заменить электропроводку, благоустроить двор.

Театр юного зрителя "Саби" был основан в 1940 году прошлого века как театр кукол и в 1991 году переименован в ТЮЗ, занимается постановками и прокатом спектаклей для детей. В репертуаре - драматические, кукольные и смешанные постановки на русском и осетинском языках, при создании которых широко использован русский и осетинский фольклор, в том числе "Нартский эпос". Государственный театр для детей и юношества "Саби" неоднократно становился лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. Коллектив театра проводит гастроли по всей России и благотворительные мероприятия для детей военнослужащих, погибших в горячих точках, а также для детских домов, больниц, интернатов.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На его реализацию планируется выделить 113,5 млрд рублей.