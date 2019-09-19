Строительство второго участка ЦКАД планируется начать в 2025-2029 годах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Строительство второго участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируется начать в ‪2025-2029‬ годах, сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"В соответствии с утвержденным 31 мая 2019 года сетевым планом-графиком мероприятий по реализации проекта строительства ЦКАД, строительство второго пускового комплекса ЦКАД запланировано на ‪2025-2029‬ годы", - сообщили в госкомпании.

При этом в "Автодоре" пояснили, что точный срок начала строительства второго участка ЦКАД будет определен после запуска основного кольца и изучения тенденции роста фактической загрузки.

Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км.

Правительство РФ ранее утвердило список платных участков ЦКАД. В него вошли первый, третий и четвертый участки автодороги (от пересечения с федеральной трассой М-10 "Россия" до пересечения с дорогой федерального значения А-130 "Москва - Малоярославец"). При этом пятый участок ЦКАД будет бесплатным, поскольку ему нет альтернативной бесплатной дороги. Он проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский, Наро-Фоминский районы и городской округ Звенигород.

О проекте

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года.

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