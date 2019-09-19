Три региона РФ первыми реализуют рекомендации МЭР в сфере интеллектуальной собственности

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Три российских региона - Республика Татарстан, Амурская и Воронежская область - станут пилотными в реализации рекомендаций Министерства экономического развития РФ (МЭР) по развитию сферы интеллектуальной собственности. До конца сентября такие соглашения планируется подписать как минимум с пятью регионами, сообщил директор департамента стратегического развития и инноваций министерства Артем Шадрин.

Речь идет о внедрении методических рекомендаций ведомства по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. Они направлены на обеспечение трансфера технологий и стимулирование изобретательской деятельности.

"Мы [Минэкономразвития РФ и Роспатент] подписываем трехсторонние соглашения с теми регионами, которые хотят стать пилотами по реализации методических рекомендаций, что важно с точки зрения коммерциализации технологий. Такое соглашение подписали с Татарстаном, Амурской, Воронежской областями. Внутренний план - до конца сентября подписать соглашения как минимум с пятью регионами", - сказал Шадрин на форуме "Технопром" в Новосибирске.

Он отметил, что ведомство готово помогать всем заинтересованным регионам. По его словам, реализация рекомендаций призвана обеспечить эффективную коммерциализацию технологий, появление новых стартапов, трансфер науки в реальный бизнес.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой стала "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает в себя более 90 мероприятий. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".