"Абрау-Дюрсо" планирует вложить 1 млрд рублей в расширение площадей виноградников

АБРАУ-ДЮРСО, /Краснодарский край/. 19 сентября. /ТАСС/. Компания по производству вина "Абрау-Дюрсо" планирует расширять собственные площади под виноградниками и направить на реализацию этого проекта 1 млрд рублей в 2020 году. Об этом журналистам сообщил президент компании Павел Титов.

"В следующем году - почти 1 млрд рублей", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько составит инвестиционная программа на засадку виноградников.

Титов отметил, что довольно большой объем средств предстоит направить на закупку техники, поэтому в дальнейшем инвестиции на эти цели могут быть меньше.

"У нас прошла череда сделок по покупкам виноградопригодной земли. Методом нескольких сделок и скупки лучших, по нашему мнению, кусков земли в Анапском районе довели общую площадь виноградопригодных земель в нашей группе до 3 тыс. 600 га. Мы хотим высаживать от 300 до 500 га, но не всегда технически получается", - сказал Титов, пояснив, что на рынке существуют определенные сложности с завозкой подходящих саженцев.

Он напомнил, что в прошлом году "Абрау-Дюрсо" удалось продать 37,5 млн бутылок вина, что является рекордом для компании, и в дальнейшем планируется наращивать свое производство. "Но нет столько виноградников, чтобы "Абрау-Дюрсо" мог взять достаточное количество виноматериалов непосредственно в России. Единственный ответ реальный - это наращивание своих виноградных площадей и попытки выходить на переработку большего количества винограда", - считает Титов.

По его данным, планы по высадке в среднем 350 га виноградников в год приведут к тому, что к 2025 г. компания будет наполовину обеспечена российским сырьем для производства вина, из которого "львиная часть" придется на собственное сырье.

Сейчас, по словам Титова, из российского, в том числе собственного сырья "Абрау-Дюрсо" производит одну треть вина компании. Он пояснил, что полная засадка виноградниками всех выкупленных земель займет около семи лет.

Планы за рубежом

В то же время "Абрау-Дюрсо" пока отказалась от планов по высадке виноградников в Китае из-за сложного климата в стране. "Мы отказались от этого плана, мы все равно оставили СП, мы работаем над процессом, стучимся в закрытую дверь, пытаемся дистрибировать что-то. В этом году, наверное, пойдет всего лишь три-четыре контейнера в Китай, примерно 15-16 тыс. бутылок", - сказал Титов, отметив, что всего китайские потребители закупают около 9 млн бутылок в основном из Франции, Италии, Австралии и Чили.

Среди стран, в которые компания активно наращивает свои поставки, Титов назвал Германию, страны Прибалтики, Кипр и Казахстан. По словам главы "Абрау-Дюрсо", компании также интересен рынок Израиля, а чешский рынок пока находится в "эмбриональном" состоянии. Что касается Австрии, то туда компания пока практически не поставляет продукцию, поскольку там очень много местного вина.

О компании

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и др.