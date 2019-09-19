Минтранс окажет регионам бюджетную поддержку в зависимости от реализации ими проекта БКАД

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" станет критерием для выбора регионов, которым Минтранс РФ будет оказывать бюджетную поддержку. Об этом говорится в пресс-релизе министерства по итогам всероссийского совещания по актуальным вопросам реализации национального проекта.

"При принятии решений о финансовой поддержке любых транспортных проектов регионов Минтранс России будет руководствоваться результатами реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - подчеркнул первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, слова которого приводятся в сообщении.

Как говорится в пресс-релизе Минтранса, в ходе совещания также был рассмотрен вопрос реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Согласно его паспорту, в 2019 году планируется, что из 1313 государственных контрактов в регионах 191 должен предусматривать выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, а 470 - включать использование наилучших материалов и технологий повторного применения.