"Россети" открыли первый цифровой городской диспетчерский пункт в Ижевске

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Цифровой городской диспетчерский пункт (ГДП) ПАО "Россети" открылся в Ижевске в четверг в рамках мероприятий Дня оружейника. Новый пункт позволит до 30% увеличить экономию затрат и сократить время ликвидации нештатных ситуаций, сообщил журналистам гендиректор компании Павел Ливинский.

"Мы до 2022 года в два раза снизим количество технологических нарушений и время их ликвидации. Конечно же, все эти мероприятия, как консолидация активов, позволяет убрать дублирование затрат в тарифе на содержание техники, персонала, ремонтов, базы, аварийный запас - это экономия. Мы уже видим по 2019 году 10% экономию затрат мы достигли, в целом годовая экономия будет 30% в ходе существования вот такого современного, интеллектуального, консолидированного цифрового комплекса. Те практики управленческие и технологические, которые мы применили здесь, мы их будем масштабировать на всю территорию присутствия Россетей в Российской Федерации", - сказал он.

По словам Ливинского, благодаря созданию такого пункта устранилась разрозненность сетевого комплекса. Центр управляет всем сетевым комплексом республики. Объект позволяет вести дистанционный контроль управления. На данный момент из цифрового ГДП идет наблюдение за 80% всех сетей региона.

"В течение ближайших двух лет мы будем наблюдать 100% всех сетевых элементов энергосистемы. Конечно же, оперативность реагирования выросла в 10 раз. Сразу же, еще неполный 2019 год от тех реализованных мероприятий консолидации сетей и цифрового управления мы видим - на четверть снизилось количество технологических нарушений и на 30% сократилась длительность их ликвидации. Это сразу же результат, колоссальный", - добавил глава ПАО "Россети".

О форуме оружейников

Форум оружейников проходит в Ижевске 18-19 сентября в рамках празднования Дня оружейника, который в этом году посвящен 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Деловая программа мероприятия включает в себя несколько площадок, на них участники дискуссий определят векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подведут первые итоги национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и представят новые предложения по реализации нацпроекта.

Также на форуме изучат инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях ОПК и обсудят вопросы в сфере промышленного дизайна. К сотрудничеству при проведении форума пригласили руководителей и представителей Сбербанка, Росатома, концерна "Калашников" и нескольких других крупных предприятий.