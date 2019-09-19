Рабочая группа при Думе запросит предварительные итоги эксперимента с маркировкой лекарств

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Межфракционная рабочая группа при Госдуме по вопросам лекарственного обеспечения попросит правительство РФ представить в ходе парламентских слушаний предварительные итоги эксперимента с маркировкой лекарственных препаратов. Об этом в четверг в ходе заседания рабочей группы сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Официальные итоги эксперимента будут подведены в феврале, но, наверное, какие-то текущие итоги уже есть. И нам хотелось бы, чтобы на парламентских слушаниях они были представлены, - сказал Исаев. - Обратимся с просьбой к правительству на парламентских слушаниях представить нам предварительные итоги эксперимента".

По его словам, на основании анализа представленных данных могут быть приняты законодательные меры. "Нас интересует готовность [производителей], возможность выбывания лекарств, возможность ухода производителей <...> Отдельно дешевый ценовой сегмент [необходимо] посмотреть. Одним словом, подробно все проанализировать и дальше принимать решение, необходимы ли какие-то корректировки в законодательстве", - отметил парламентарий. Он призвал членов рабочей группы посетить предприятия по маркировке лекарств и лично ознакомиться с этим процессом. Среди рекомендаций группы - создание межведомственной комиссии с участием в том числе правоохранительных структур.

Говоря о рисках перехода на новую систему, Исаев предупредил о возможной негативной реакции населения, если при этом возникнут другие проблемы в отрасли. "Если вдруг даже [они] совпадут, может быть, не будут вызваны маркировкой, но совпадут с началом маркировки проблемы на лекарственное рынке, это вызовет однозначную негативную реакцию [населения]", - считает он.

Ранее Исаев прогнозировал, что критическая ситуация с лекарственным обеспечением в России может наступить уже в начале 2020 года. Дефицит препаратов обусловлен низкой покупательной способностью населения и отсутствием условий для импортозамещения, отмечал он.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств начнется с января 2020 года. По данным Центра развития перспективных технологий, в системе уже зарегистрировались более 22 тыс. участников, промаркировано 25,6 млн упаковок.