Совещание в Минфине по регулированию криптовалют отложили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Совещание с участием первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова по законопроекту о регулировании рынка криптовалют, которое должно было состояться 18 сентября, отложено на неопределенный срок. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции IOSCO.

"Перенесли совещание, пока срок не определили, от графиков зависит. Вчера график не позволил провести заседание, не потому что там непримиримые разногласия. Они непримиримые, да. Но для этого совещание и собирается", - сказал он. "Есть позиция, которую Банк России жестко занимает, есть позиция, которую достаточно твердо занимают другие лица, государственные", - добавил Аксаков.

Законопроект о цифровых финансовых активах в первоначальной редакции предполагал введение их определения (к таким активам относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий. Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта.

Аксаков напомнил, что с предложениями по регулированию криптовалют выступал РСПП. "То есть можно выпускать, в том числе и токены, обеспеченные российскими сырьевыми товарами, но на блокчейне, созданном в соответствии с российским законодательством. Продавать их всем участникам, пусть они заходят через российские структуры и приобретают соответствующие токены в этом блокчейне", - сказал он.

Аксаков сказал, что поддерживает позицию ЦБ. "И я считал бы правильным пойти вот так, поработать на той позиции, которую ЦБ продвигает, ее отработать, наработать опыт, не тормозить этот процесс, он затормозился из-за этого. И после того, как наработаем опыт, нам легче будет принимать решение, стоит выходить на открытые платформы или не стоит", - заключил депутат.

Ранее Аксаков говорил, что законопроект планируется принять в осеннюю сессию.