Эксперты: бизнесмены должны повышать грамотность в сфере интеллектуальной собственности

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Представители крупнейших российских и международных IT-компаний, а также ведущие специалисты в области высоких технологий и права в цифровой экономике призвали бизнесменов повышать свои компетенции в области интеллектуальной собственности и не игнорировать процесс патентования. Дискуссия состоялась в ходе образовательной конференции по интеллектуальной собственности в Москве, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "IP Академии".

По данным экспертов, рынок патентования в России на порядок отстает от ведущих рынков США и Китая: в год в нашей стране регистрируется порядка 35 тыс. патентов, в то время как в Китае эта цифра достигает 1 млн, а в США - 600 тыс. "В ДНК наших разработчиков и компаний нет понимания того, что если вы создали уникальное решение - его нужно патентовать. Поэтому статистика у нас такая удручающая. Очень важно повышать грамотность предпринимателей в этой сфере", - подчеркнул в ходе встречи руководитель патентного направления "Сбербанка" Борис Герасин.

Юрисконсульт "IBM Россия и СНГ" Александр Савельев отметил, что отставание российского рынка и скептическое отношение к нему со стороны западных коллег может принести и положительный результат, дав возможность российским разработчикам нарастить патентную массу.

Однако, по мнению вице-президента по юридическим вопросам ABBYY Елены Бочаровой, напрямую сравнивать российский рынок с американским не совсем корректно. "Вопрос регулирования новых объектов, связанных с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения и других новейших технологий, остро стоит во всех юрисдикциях. Правообладатели во всем мире стремятся использовать существующие инструменты регулирования и обсуждать спорные вопросы на дискуссионных площадках. При сравнении с показателями патентования в США нужно учитывать, что там патент - это не только инструмент монетизации, но и средство защиты от так называемых патентных троллей", - считает Бочарова.

Одной из самых актуальных тенденций цифрового рынка специалисты назвали рост числа патентов в области искусственного интеллекта. "Это означает, что мы перешли от научного развития к стадии внедрения. При этом подходы к оценке патентоспособности и экспертизе таких решений пока не полностью сформированы", - отметил руководитель патентного отдела "Яндекса" Андрей Иншаков. По словам эксперта, сложность состоит в том, чтобы определить, "был ли использован ваш алгоритм".

Образовательная конференция по интеллектуальной собственности "IP Академия" проходит с 18 по 20 сентября в "Сколково".