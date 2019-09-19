Медведев сообщил, что федеральный бюджет ближайших трех лет будет профицитным

"Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет", - сказал глава кабинета министров, открывая заседание правительства.

Премьер подчеркнул, что при проработке параметров федерального бюджета учитывалась нестабильность на мировых рынках и был сохранен механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности. "Понятно, что события могут происходить любые. Сейчас лихорадит нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии, поэтому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне $42,4 за баррель марки Urals в 2020 году", - сказал премьер, уточнив, что дополнительные доходы будут аккумулироваться в Фонде национального благосостояния.

Говоря о проекте федерального бюджета, Медведев напомнил, что самые дискуссионные вопросы были обсуждены на предшествующих отраслевых совещаниях. "До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Государственную думу", - сказал он.

При этом, по словам премьер-министра, Министерство экономического развития разработало три сценария прогноза социально-экономического развития. "Понятно, при формировании бюджета мы, как обычно, опираемся на консервативные вещи, но в целом исходим из того, что нужно стремиться к выполнению целевого сценария", - сказал премьер.

Медведев также отметил, что правительство при подготовке бюджета учитывает нестабильность на мировых рынках и сохраняет механизм бюджетного правила, который позволяет снижать влияние внешних факторов, обеспечивая запас прочности. "События могут происходить любые, сейчас лихорадит мировой нефтяной рынок из-за событий в Саудовской Аравии. Несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы мы зафиксировали цену отсечения на уровне $42,4 за баррель нефти марки Urals в 2020 году. Дополнительные доходы буду аккумулироваться в Фонда национального благосостояния", - пояснил Медведев.

Реализация нацпроектов

По его словам, на реализацию национальных проектов в 2020-2022 годах будет выделено около 7 трлн рублей. "Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сказал Медведев.

Он уточнил, что бюджет на 2020-2022 годы ориентирован в первую очередь на социальные нужды. "При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован - это важнейшее направление. Деньги, которые идут на социальную поддержку - на развитие образования, здравоохранения, культуры - это по-прежнему основная расходная часть бюджета", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что бюджет направлен на достижение национальных целей развития, которые обозначены в указе президента РФ.

Трансферты регионам

Трансферты регионам из федерального бюджета в 2020-2022 годах составят 7,5 трлн рублей, сообщил Медведев. "Мы понимаем, что у региональных бюджетов сейчас повышенная нагрузка, поэтому увеличиваем поддержку из федерального бюджета. Общая сумма трансфертов регионам в ближайшие три года составит почти 7,5 трлн рублей, - сказал Медведев. - В том числе поможем регионам с финансированием национальных проектов. Общий объем такой целевой поддержки в ближайшие три года составляет почти 2,2 трлн рублей. Мы продолжим выделять дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это еще практически такая же сумма".

Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжит развивать систему межбюджетных отношений.

"Нужно, во-первых, сделать региональные бюджеты более сбалансированными. В последнее время это во многом удается. Во-вторых, дать регионам больше возможностей самим зарабатывать, ну и, конечно, выравнивать условия, по возможности", - подчеркнул Медведев.

Кроме того, по словам премьер-министра, правительство в 2,5 раза - до 50 млрд рублей - увеличит объем грантов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти регионов.

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