В Совфеде надеются на активизацию крупных проектов с Египтом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Парламенты двух стран должны сыграть позитивную роль в активизации взаимодействия отраслевых министерств России и Египта при реализации крупных проектов, таких как строительство АЭС и создание российской промышленной зоны. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов на встрече с делегацией комитета по международным делам Палаты представителей (парламента) Египта.

"Парламенты наших стран призваны сыграть позитивную роль в том, чтобы активизировать взаимодействие по линии отраслевых министерств и ведомств, особенно когда речь идет о крупных проектах, как, например, строительство атомной электростанции или [российской] промышленной зоны в Египте [создается в экономической зоне Суэцкого канала Египта]", - сказал Умаханов на встрече.

Он сообщил, что в октябре состоится очередное заседание межправительственной комиссии, которую с российской стороны возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Мы очень рассчитываем, что в этом направлении дела пойдут быстрее и активнее", - добавил сенатор.

Умаханов также отметил, что в 2020 году пройдет Год гуманитарного сотрудничества между РФ и Египтом. "Я думаю, и в этой сфере парламентам есть, что сказать и что взять на себя для того, чтобы активизировать обмены и в этой части", - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что Египет рассматривается Россией как один из ведущих, главных и надежных партнеров. "Мы весьма заинтересованы во всестороннем развитии [отношений] под руководством лидеров наших государств", - сказал вице-спикер Совфеда, заметив, что политические контакты двух стран интенсивно развиваются.

Умаханов напомнил, что в октябре в Сочи пройдет саммит Россия - Африка и пригласил египетских парламентариев принять в нем участие. "Мы все в преддверии предстоящего саммита Россия - Африка, который будет проходить под председательством и под эгидой России и Египта, двух президентов. Столь масштабное мероприятие проводится в России впервые. 24 октября в Сочи будет открытие. Будет возможность - будем рады вас видеть", - сказал он.