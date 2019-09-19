Аграрии Липецкой области собрали 105 тыс. тонн масличных культур

ЛИПЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области завершили уборку масличных культур. В 2019 году урожай составил 105 тыс. тонн, сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Подошла к концу уборка ярового рапса. Валовой сбор составил 105 тыс. тонн при средней урожайности 22,2 центнера с гектара. Впервые в истории региона сбор рапса превысил 100 тыс. тонн. У региона огромный аграрный потенциал", - сказал Артамонов.

По данным пресс-службы главы региона, аграрии продолжают уборку сои и подсолнечника.

"Липецкая область не первый год делает ставку на масличные культуры. В этом году мы уже и по рапсу, и по сое превысили итоговые показатели 2018 года и получили лучшие в истории области результаты, а ведь еще продолжается уборка сои и подсолнечника. Будут новые рекорды", - цитирует начальника регионального управления сельского хозяйства Олега Долгих пресс-служба.