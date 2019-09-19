Facebook представил новые модели устройств для видеосвязи

Facebook впервые продемонстрировала смарт-динамики с экраном и камерой под названием Portal в октябре 2018 года. В компании тогда заявили, что устройства предназначены для разговоров по видеосвязи, к примеру, с помощью приложения Messenger. Компания первоначально представила две модели: Portal с дисплеем диагональю 10 дюймов (25,4 см) и Portal+ с диагональю 15,6 дюйма (39,6 см). Программное обеспечение устройств позволяет определить, сколько людей находятся в комнате во время беседы, и сфокусировать камеру на них.

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Корпорация Facebook обновила линейку своих устройств Portal для разговоров по видеосвязи. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на ее сайте .

В среду Facebook показала стандартный Portal в новом дизайне, а также Portal Mini с восьмидюймовым (20,36 см) экраном. Кроме того, компания впервые продемонстрировала устройство под названием Portal TV. Это не имеющая экрана приставка к телевизору с камерой и микрофоном. При подключении к телевизору устройство позволяет разговаривать по нему по видеосвязи и применять к изображению эффекты дополненной реальности.

В компании отмечают, что устройства Portal позволяют двум пользователям одновременно смотреть одно и то же видео на платформе Facebook Watch. Если собеседники хотят обменяться мнениями о просмотренном, воспроизведение автоматически приостанавливается.

Безопасность данных

Журналисты отраслевого портала TechCrunch, ознакомившиеся с устройствами, отмечают, что пользователи могут усомниться в сохранности сведений и изображения, которыми они обмениваются с помощью Portal. Компания Facebook ранее уже неоднократно подвергалась жесткой критике и несла финансовые потери из-за того, что нарушала правила сбора и хранения данных пользователей.

В Facebook заверили, что при разработке Portal особое внимание уделили защите личной информации владельцев устройств. Так, в них имеется чехол для закрытия камеры, ее микрофон можно отключить одним прикосновением руки. Компания подчеркивала, что она не собирает никаких данных, касающихся разговоров по Portal, а все программные процессы при работе камеры и микрофона, идут непосредственно на самих устройствах, а не на серверах Facebook.