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Медведев сообщил, что МРОТ в 2020 году увеличится на 850 рублей

Ежегодно минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, напомнил премьер
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© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей, увеличившись на 850 рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Рассмотрим законопроект о повышении минимального размера оплаты труда, - сказал Медведев. - В следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей".

Медведев напомнил, что ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

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