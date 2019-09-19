Медведев сообщил, что МРОТ в 2020 году увеличится на 850 рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тыс. 130 рублей, увеличившись на 850 рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Рассмотрим законопроект о повышении минимального размера оплаты труда, - сказал Медведев. - В следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей".

Медведев напомнил, что ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.