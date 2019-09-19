Минэкономразвития предлагает помогать бизнесу в оформлении действующих за рубежом патентов

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России предлагает оказывать поддержку малым и средним предприятиям, продукция которых имеет высокий потенциал экспорта, оформлять патенты, распространяющие свое действие за рубежом. Об этом сообщил в четверг директор департамента стратегического развития и инноваций МЭР Артем Шадрин.

"[Соответствующим институтам] очень важно оказать поддержку малому и среднему бизнесу, если высоко оценивается потенциал выхода на внешние рынки, чтобы сразу подавалась заявка на патент по такому формату, который позволяет обеспечить защиту на ведущих зарубежных рынках", - сказал он на форуме "Технопром" в Новосибирске.

По его словам, не редки случаи, когда технологии защищены только на территории РФ. "То есть, если не подана заявка на защиту прав интеллектуальной деятельности в других государствах, то любой зарубежный предприниматель прочитает патент, который защищен только в России, не поддерживается за рубежом, и будет иметь полное право защитить его на территории другого государства и получать все причитающиеся доходы", - пояснил Шадрин.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".