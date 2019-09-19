Глава Минсельхоза: сотрудничество между Россией и Молдавией выходит на новый уровень

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое началось в четверг в Кишиневе, выведет взаимодействие двух стран на новый уровень. Уверенность в этом выразил, открывая заседание, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, который является сопредседателем с российской стороны.

"Сегодня нам предстоит обсудить не только возобновление и активизацию традиционных направлений, но также необходимо проработать реализацию новых проектов, которые позволят вывести наше взаимодействие на принципиально новый уровень", - сказал Патрушев. Он подчеркнул, что в последнее время контакты между правительствами двух стран стали чаще, в том числе и на высшем уровне, что положительно сказывается на укреплении сотрудничества.

"У нас есть все возможности для укрепления нашего двустороннего сотрудничества, для России Молдавия традиционно является стратегическим партнером, Россия приветствовала создание нового коалиционного правительства. Перемены, через которые прошла Молдавия, открывают благоприятные перспективы для наших отношений. Важно отметить, что отмечается взаимный интерес к дальнейшему развитию диалога", - отметил Патрушев.

Нынешнее заседание стало первой полноформатной рабочей встречей после трехлетнего перерыва, связанного с охлаждением двусторонних отношений в годы, когда у власти находилась Демократическая партия Молдавии. Оно проходит в преддверии второго молдавско-российского экономического форума, который состоится в Кишиневе 20-21 сентября.