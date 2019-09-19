Монако планирует экспортировать продукцию сельхозпредприятий Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Княжество Монако планирует экспортировать продукцию сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, сообщил журналистам полномочный посол княжества Монако в России Мирей Петтити после встречи с первым замгубернатора области Виктором Гончаровым.

"Сегодняшняя бизнес-миссия - очень важный шаг для княжества. Ростовская область обладает огромным экономическим потенциалом. Подписание меморандума открывает перед нами большое количество новых путей для сотрудничества. Одним из перспективных направлений партнерства может стать сельское хозяйство, в частности, интерес вызывает экспорт продукции сельхозпредприятий в княжество", - сказал посол.

В свою очередь, заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров отметил, что развитие сотрудничества с Монако обеспечит предприятиям Ростовской области выход не только на европейские рынки, но и в Африку благодаря тесным экономическим связям княжества с африканскими странами.

"Сегодня участники миссии проявили интерес к IT-стартапам, которых на Дону немало в разных сферах. Мы будем использовать все возможности, чтобы вывести донской бизнес на новые зарубежные рынки", - уточнил Гончаров.

Внешнеторговый оборот Ростовской области по итогам 2018 года превысил 12 млрд долларов, при этом регион экспортировал товаров на сумму свыше 9 млрд долларов, что на 32,4% больше показателя 2017 года. География международных партнеров Ростовской области включает более 150 стран.