Медведев подписал распоряжение о продаже "Алросе" завода "Кристалл"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче находящихся в федеральной собственности 100% акций крупнейшего в России производителя бриллиантов - смоленского завода "Кристалл" компании "Алроса". Документ подписан 11 сентября и размещен на сайте правительства.

Стоимость предприятия оценивается в 1,886 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Алросы" на заседании 24 сентября рассмотрит вопрос о приобретении 100% акций "Кристалл".

"Кристалл" - единственное в стране производство полного цикла по обработке драгоценных камней всех размеров. Пакет акций смоленского завода находится в федеральной собственности. В марте 2018 года Минфин РФ сообщил о планируемой приватизации завода "Кристалл", в мае наблюдательный совет "Алросы" признал целесообразным приобретение 100% акций завода.

"Алроса" сообщала, что в случае утверждения сделки наблюдательным советом компании договор купли-продажи планируется подписать до конца сентября.

Первоначально сделку планировалось закрыть до конца 2018 года, потом сроки сдвинулись на первую половину 2019 года. Однако у Минфина возникли вопросы к оценке предприятия Росимуществом. В апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что оценка на 31 марта 2018 года потеряла актуальность и было принято решение о ее актуализации.

"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, ее доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции составила $4,5 млрд.