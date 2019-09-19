Развитие легкой промышленности на Ставрополье обсудят на форуме в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Тренды развития легкой промышленности в Ставропольском крае, а также значение цифровой маркировки в обороте продукции обсудят участники регионального форума "Развитие легкой промышленности в Ставропольском крае", который пройдет 20 сентября в Пятигорске, сообщили ТАСС в четверг организаторы форума.

"Концепция форума предполагает участие более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, 5 представителей общественных объединений в сфере легкой промышленности, 7 спикеров", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, в рамках дискуссионной площадки "Легкая промышленность: тренды и вызовы" на форуме состоится встреча с представителями Российского союза по легкой и текстильной промышленности, министерства промышленности Ставропольского края и министерства экономического развития региона.

"В формате открытого разговора будут обсуждаться вопросы трендов для легкой и текстильной промышленности в России, государственной помощи отрасли. Также обсудим, что такое "Фабрики будущего" в легкой промышленности, какие шаги интеграции должны быть сделаны между регионами России для развития легкой и текстильной промышленности и что необходимо сделать для продвижения бренда Мade in Russia в странах СНГ, ШОС, БРИКС", - отметили организаторы.

Собеседник также сообщил, что в рамках форума пройдет видеоконференция "Цифровая маркировка", посвященная роли цифровой маркировки в государственном регулировании производства и оборота продукции в легкой промышленности. Также состоятся тренинги "Успешные продажи" и "Талантливые кадры для фабрик легкой промышленности будущего".

Мероприятие проводится при помощи Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае.