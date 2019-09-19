Минэкономразвития рассмотрит идеи муниципалитетов по итогам форума в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Предложения мэров малых городов, сформированные в ходе первого форума "Дни лидеров муниципального управления" в Великом Новгороде, рассмотрит рабочая группа Минэкономразвития, сообщил на открытии мероприятия в четверг замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

"Каждое из предложений, которое мы сегодня сможем обсудить, выработать, предложить, обязательно найдет свой эффект, постараемся для него дальше организовать свою работу", - сказал Живулин, пояснив, что уже сформирована рабочая группа по анализу вопросов местного значения, в которую входят представители 15 регионов страны, они уже создали более 400 предложений.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина (Новгородская область выступила одним из инициаторов проведения форума и принимающей стороной), новые экономические и инфраструктурные решения в ходе первого форума "Дни лидеров муниципального управления" в Великом Новгороде будут анализировать и формировать более 120 представителей городов России, 70 из них - мэры малых городов.

"У вас наверняка есть свое видение, свои вопросы, которые вы считаете правильными, понимание, как эту работу можно и нужно организовать. Это не тот форум, когда кто-то стоит на сцене, а остальные слушают речи. У вас сегодня будет возможность подготовить решения по той тематике, которую вы считаете важной, подумать, как это можно решить на федеральном уровне", - сказал Никитин.

В течение дня участники форума выработают новые решения по управлению городской экономикой, возможным нововведениям в мерах поддержки предпринимательства, повышению инвестиционной привлекательности малых городов. В конце дня на пленарном заседании руководители муниципальных образований представят эти решения и обсудят их с замминистра экономического развития РФ Вадимом Живулиным, руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"То, что сегодня предлагает Новгородская область мэрам и экспертам в поиске самых новых решений, - это инновация, инициатива. Почему это имеет максимальное значение сегодня для нашей страны? Потому что именно муниципалитеты сегодня находятся максимально близко к людям", - добавил Живулин.

О мероприятии

Первая встреча лидеров муниципального управления для разработки стратегии развития малых городов России проходит в Великом Новгороде на площадке форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума также выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.