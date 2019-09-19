ЦБ обсуждает создание единой биометрической системы в ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ обсуждает возможность создания единой биометрической системы между странами-членами ЕАЭС - Арменией, Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Россией. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на конференции комитета IOSCO.

"В России есть программа по созданию финансовых союзов между Арменией, Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Россией. Процесс начался пять лет назад, он до сих пор продолжается. И мы подписали некоторые соглашения для того, чтобы сократить барьер с точки зрения лицензирования в нашей стране для каждой компании, с точки зрения обмена, с точки зрения осуществления процедур без необходимости открывать юридическое лицо на территории каждой страны. Мы также пытаемся создать единую биометрическую систему для того, чтобы предоставить доступ на наш рынок с точки зрения различных каналов дистрибуции", - сказал он.

Это вопрос не ближайшей перспективы, пояснил он позднее журналистам.

"Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, дальнейшие шаги по интеграции, которые за пределами подписанных документов, какие они могут быть. И вот одна из инициатив, которые мы будем прорабатывать, - это возможность присоединения линков по платежным системам, в том числе по биометрии", - сообщил он журналистам.

Переговоры начнутся с Белоруссии, отметил Швецов.

"Это процесс переговорный, он не в нашей власти. Это готовность тех сторон тоже его поддерживать. Я думаю, что с Белоруссией мы начнем в ближайшее время это обсуждать, а на пятистрановом формате - после того, как продвинемся с белорусами на этом направлении", - сказал он.

На базе системы какой страны будет создана единая система, пока не решено, подчеркнул Швецов. "Мы не регулятор здесь, мы договаривающаяся сторона, какое будет решение - предопределить невозможно", - заключил он.