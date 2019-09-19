Минэкономразвития оценивает рост ВВП России в августе на уровне 1,6%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП РФ в августе 2019 года оценивается на уровне 1,6% в годовом выражении, при этом за восемь месяцев 2019 года рост экономики составил 1,1%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Сентябрь 2019".

"В августе экономический рост продолжил восстановление после слабой динамики в первом полугодии текущего года. По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе составил 1,6% г/г. Темп роста ВВП за восемь месяцев текущего года оценивается на уровне 1,1% г/г", - говорится в материалах министерства.

По данным министерства, положительный вклад в рост экономики РФ в августе внесло промпроизводство и сельское хозяйство.

"Темпы роста добычи полезных ископаемых (3,1% г/г) и обрабатывающих отраслей (2,7% г/г) сохранились приблизительно на уровне предыдущего месяца, в сфере энергетики и водоснабжения наблюдалось улучшение годовой динамики. Замедление сельского хозяйства до 2,8% г/г в августе (после 5,9% г/г в июле) носило "технический характер" и произошло в силу более раннего начала уборочной кампании в текущем году по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в докладе.

При этом, по данным министерства, неторгуемые "базовые" отрасли, такие как торговля, строительство и транспорт, в августе по-прежнему демонстрировали слабую динамику.

"Рост оборота розничной торговли в августе замедлился до 0,8% г/г после 1,1% г/г на фоне ухудшения динамики как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Темпы роста объема строительных работ сохраняются вблизи нуля (0,3% г/г в августе). Грузооборот транспорта второй месяц подряд демонстрирует отрицательную годовую динамику (-0,7% г/г)", - говорится в документе.

Также Минэкономразвития уточнило оценку по росту ВВП РФ в июле текущего года, повысив показатель до 1,8% с 1,7% в годовом выражении.