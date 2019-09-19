Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, второй раз за 2019 год снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов — с 2−2,25% до 1,75−2%. В июле ФРС опустила ставку на 25 б. п. впервые со времен глобального финансового кризиса в 2008 году.
Объясняем, что такое ставка ФРС, как она меняется и почему влияет на нашу жизнь.
Что такое базовая ставка?
Это процентная ставка, по которой американские банки предоставляют свои избыточные средства в кредит другим коммерческим банкам.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС задает так называемую целевую ставку по федеральным фондам (federal funds target rate), которая представляет собой значение или диапазон значений — те самые 1,75–2% годовых. Средневзвешенное значение ставок называется эффективной ставкой по федеральным фондам (federal funds effective rate).
Что означает изменение ставки?
Более низкие процентные ставки вызывают более высокий уровень потребления, а также бóльшие объемы капиталовложений. И наоборот: чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем меньше денег в экономике. Это значит, что спрос на них растет, а значит, растет и стоимость доллара. То есть решение ФРС о снижении ставки означает смягчение монетарной политики США: раньше деньги были дорогими, а теперь станут дешевле.
Вслед за американским регулятором свои ставки часто снижают и другие мировые регуляторы. Например, Управление денежного обращения Гонконга, центробанки стран Персидского залива и т. д.
Почему ФРС снизила ставку?
Базовая ставка Федрезерва — это один из основных инструментов монетарной политики США, который позволяет при необходимости снижать "перегрев" экономики (при повышении ставки) или, напротив, стимулировать ее рост (при ее снижении).
Глава ФРС Джером Пауэлл объяснил, что регулятор решил опустить ставку, как раз чтобы сохранить темпы экономического роста и застраховаться от рисков. При этом базовый прогноз по экономике остается благоприятным. И при снижении ставки учитывалось все, что может повлиять на экономику страны, — в том числе торговые войны.
Пауэлл также подчеркнул, что не ожидает рецессии в экономике США, о которой так много говорят в последнее время.
Каковы последствия снижения ставки?
Поскольку США являются крупнейшей экономикой мира, ее основные показатели и меры ФРС по их корректировке оказывают сильное влияние на мировые биржи и валюты других стран. Так, низкие ставки в США и отрицательные в Европе и Японии в краткосрочной перспективе сделают более привлекательными для инвесторов валюты развивающихся рынков (к которым относится и Россия) — высокодоходных, но при этом более рисковых. Собственно, при повышении ставки все работает наоборот.
Пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне, а также снижение в июле базовой ставки ФРС США, наряду со смягчением риторики ФРС США и ЕЦБ, уменьшают риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками, отметил российский ЦБ в недавнем докладе о денежно-кредитной политике.
Нефтяные котировки находятся в обратной зависимости от американской валюты: чем дешевле доллар, тем дороже нефть. Обусловлено это тем, что мировые контракты на нефть номинируются именно в американских долларах. Таким образом, снижение ставки ФРС должно приводить к подорожанию барреля. Но в большей степени цены на нефть определяются факторами предложения и спроса на энергетическом рынке. Сейчас главный из таких факторов — скорость восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии после атаки дронов.
Подробнее о том, что снижение ставки ФРС значит для США и России, читайте в колонке нашего автора.
Чего ждать дальше?
При снижении ставки в июле Джером Пауэлл предупредил, что это не означает начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. Но уже в сентябре он уточнил, что ведомство может продолжить снижать ставку на протяжении длительного времени, если рост экономики США сильно замедлится. Впрочем, пока таких прогнозов нет.
Наоборот, финрегулятор "видит благоприятные экономические перспективы при продолжающемся умеренном росте экономики, устойчивом рынке труда и инфляции в районе целевого показателя 2%". В ведомстве считают, что американская экономика продолжит расти умеренными темпами как минимум до конца будущего года.
Эксперты ждут, что ФРС еще минимум один раз снизит ставку в 2019 году. А некоторые аналитики предполагают даже два понижения в этом году, и еще два — в следующем.
А что по поводу ставки думает Дональд Трамп?
Еще в ходе президентской кампании Трамп зарекомендовал себя как противника проводимой тогда монетарной политики регулятора. В интервью CNBC он говорил, что как бизнесмену ему нравится низкая ставка, но ради блага народа ее необходимо поднять. Уже после избрания Трамп изменил свою позицию и не только прекратил критику Федрезерва, но и поблагодарил его главу за хорошую работу.
Благосклонность продлилась недолго — с 2018 года американский лидер вновь начал критиковать ФРС за повышение базовой ставки. Это мешало ему выполнять амбициозную экономическую программу. Во время предвыборной кампании Трамп обещал снизить налоги, запустить ряд масштабных инфраструктурных проектов, снять ограничения на нефтедобычу и увеличить бюджетные расходы, чтобы поддержать экономический рост. Все это грозило разогнать инфляцию и создать опасные финансовые пузыри, поэтому задача ФРС заключалась в том, чтобы уравновесить задумки президента более жесткой монетарной политикой.
Теперь Трамп одобрил второе за год снижение базовой ставки, но посоветовал ФРС действовать быстрее. "Думаю, что они совершили несколько ошибок", — заявил Трамп. По его версии, финрегулятор "повысил [ставку] слишком быстро и опустил" на совсем небольшое значение. При этом сразу после того, как ФРС объявила о решении, глава государства обрушился на нее и ее главу с критикой в Twitter. Ранее он призывал регулятор опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной.
Пауэлл на это ответил, что ведомство не рассматривает введение отрицательных ставок, а действовать и дальше будет без оглядки на критику президента.
Артур Громов, Арина Раксина