Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС

Поскольку США являются крупнейшей экономикой мира, ее основные показатели и меры ФРС по их корректировке оказывают сильное влияние на мировые биржи и валюты других стран. Так, низкие ставки в США и отрицательные в Европе и Японии в краткосрочной перспективе сделают более привлекательными для инвесторов валюты развивающихся рынков (к которым относится и Россия) — высокодоходных, но при этом более рисковых. Собственно, при повышении ставки все работает наоборот.

Пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне, а также снижение в июле базовой ставки ФРС США, наряду со смягчением риторики ФРС США и ЕЦБ, уменьшают риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками, отметил российский ЦБ в недавнем докладе о денежно-кредитной политике.

Нефтяные котировки находятся в обратной зависимости от американской валюты: чем дешевле доллар, тем дороже нефть. Обусловлено это тем, что мировые контракты на нефть номинируются именно в американских долларах. Таким образом, снижение ставки ФРС должно приводить к подорожанию барреля. Но в большей степени цены на нефть определяются факторами предложения и спроса на энергетическом рынке. Сейчас главный из таких факторов — скорость восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии после атаки дронов.

Подробнее о том, что снижение ставки ФРС значит для США и России, читайте в колонке нашего автора.