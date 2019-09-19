WSJ: Саудовская Аравия запросила у Ирака 20 млн баррелей нефти для снабжения своих НПЗ

ТАСС, 19 сентября. Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой предоставить 20 млн баррелей нефти для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом в четверг сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Эр-Рияд запросил у иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) по меньшей мере 20 млн баррелей сырой нефти для обеспечения поставок на НПЗ в Саудовской Аравии.

Как отмечает газета, в саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco отказались комментировать данную информацию. Между тем заместитель руководителя по продажам нефти в SOMO Али Назар Шатар заявил об отсутствии каких-либо контрактов на поставки углеводородов между его компанией и Saudi Aramco.

Два крупнейших предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что в диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки.

Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. Вернуться к прежним уровням добычи Саудовская Аравия рассчитывает к октябрю. Поставки нефти полностью возобновлены за счет использования запасов. Инцидент вызвал крупнейшие в мировой истории перебои с добычей.