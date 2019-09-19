Госдума назначила четырех аудиторов Счетной палаты

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг назначила четырех аудиторов Счетной палаты (СП), которые ранее были предложены парламентскими фракциями.

Таким образом, на посту аудитора продолжит работать Валерий Богомолов, его кандидатура была предложена фракцией "Единая Россия". Сейчас он курирует топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство. "Справедливая Россия" предложила продлить срок работы Андрея Перчяна, за ним закреплена контрольная деятельность в области работы Центрального банка РФ и обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы. Переназначен и Сергей Штогрин (выдвинут от КПРФ). Его направление - аудит в сфере формирования и исполнения доходов федерального бюджета.

Кроме того, место аудитора СП займет Данил Шилков, его кандидатура была внесена фракцией ЛДПР, членом которой он является. Шилков сейчас входит в состав думского комитета по финансовому рынку.

Ранее Совет Госдумы по предложению фракций сформировал список кандидатов на должности аудиторов СП и направил его президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства с предложением Думы согласился.

Согласно принятым весной 2013 года поправкам в законодательство о Счетной палате, председатель и шесть аудиторов СП назначаются Госдумой, а его заместитель и еще шесть аудиторов - Советом Федерации по представлению президента страны.

Кандидатуры для назначения на должность председателя и его заместителя, а также аудиторов вносятся президенту советами Госдумы или Совфеда. Председатель СП, его заместитель и аудиторы назначаются сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать соответствующую должность более двух сроков подряд, то есть 12 лет.