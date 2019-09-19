Новая очередь крупного тепличного комплекса открылась на Ставрополье

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 19 сентября. / ТАСС/. Власти Ставрополья и представители компании-инвестора высадили первые семена томатов для выращивания в новой очереди крупного тепличного комплекса холдинга "Эко-культура" в поселке Солнечнодольске. Общая площадь комплекса достигла 56 га, передает корреспондент ТАСС.

"В эту очередь площадью около 30 га мы вложили порядка 7,5 млрд рублей, общая площадь достигла 56 га. Общая мощность производства [томатов] составляет около 35 тыс. т в год", - сообщил журналистам президент холдинга Александр Рудаков.

Строительство тепличных комплексов позволяет создавать большое количество новых рабочих мест в регионе. "Как нам сказали, здесь уже работает порядка 700 человек, открываются сопутствующие производства, это хорошее подспорье для нашего села и для наших жителей", - пояснил журналистам губернатор Владимир Владимиров.

Первая очередь тепличного комплекса была введена в 2017 году, в четверг была запущена вторая очередь комплекса.

Агропромышленный холдинг "Эко-культура" имеет тепличные комплексы на Ставрополье, в Липецкой и Ленинградской областях. Владеет собственным цехом по фасовке овощей, оптово-логистической компанией, распределительными центрами.