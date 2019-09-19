В Минфине рассказали об увеличении расходов бюджета на нацпроекты в 2020 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2020 году увеличатся на 10%, до 2 трлн рублей. Об этом журналистам сообщили в Минфине России.

"В 2020 году расходы на нацпроекты увеличатся почти на 10% - до 2 трлн рублей, в 2021 году расходы на них составят 2,3 трлн рублей, в 2022 году - 2,7 трлн рублей", - отметили в министерстве.

В феврале правительство РФ опубликовало информационные материалы по всем 12 национальным проектам, реализация которых будет вестись до конца 2024 года. Эти данные составлены на основе паспортов нацпроектов, которые были утверждены на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.

Как сообщается на сайте кабмина, общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. Из них 13,1 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей - из региональных бюджетов, 7,5 трлн рублей поступит из внебюджетных источников и 147 млрд рублей - из государственных внебюджетных фондов.

Самая большая сумма - 4,8 трлн рублей - будет направлена на реализацию нацпроекта по строительству безопасных и качественных автодорог.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет профинансирован на 6,3 трлн рублей.

Остатки средств

В ведомстве добавили, что непотраченные денежные средства, предназначенные для финансирования нацпроектов в 2019 году, используют в 2020 году.

"Принято решение о том, что по нацпроектам неиспользованные деньги будут перенесены на следующий год, и ведомства смогут их дотратить в начале года. Как именно это будет, мы еще обсуждаем... Но в принципе мы договорились о том, что в первый год реализации эти деньги не сгорят, потом будем более жесткую политику проводить, сейчас ввиду того, что был действительно такой год... Полгода заключали соглашение с регионами, полгода контрактовались и все такое... Льготный период - год, но ввиду того, что цели надо достигать", - сказали в Минфине. По информации министерства, кассовое исполнение нацпроектов на 13 сентября составило 47%.

По мнению Минфина, перевод средств на следующий год "физически" не отразится на бюджете, а сами средства перейдут в остатки.

В конце августа Счетная палата РФ представила оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь - июнь 2019 года, в котором указала, что уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов и комплексного плана в I полугодии 2019 года оказался ниже среднего на 10,1 п. п. и составил 32,4%. По данным ведомства, федеральные средства, выделенные регионам на реализацию нацпроектов, были освоены на 18,5%. При этом по девяти нацпроектам уровень исполнения составил менее 30%.