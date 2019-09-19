Росатом на Российской энергонеделе обсудит роль атомной энергетики в изменении климата

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" обсудит роль атомной энергетики в изменении мирового климата на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 г. Об этом говорится в сообщении "Росконгресса".

Представители Росатома вместе с международными экспертами 2 октября обсудят "ключевые эффекты и ценности атомных технологий, их влияние на качество жизни людей, а также основные барьеры, стоящие на пути развития современной атомной энергетики". Особое внимание будет уделено теме влияния атомной энергетики на изменение климата.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении "Росконгресса", считает, что наращивание темпов строительства и ввода в эксплуатацию современных атомных электростанций поможет в сокращении выбросов парниковых газов. "В первую очередь нужно наращивать темпы ввода новых, современных АЭС <...> В этой связи приветствуем знаковое решение межправительственной группы экспертов по изменению климата относительно включения атомной энергетики в сценарии ограничения роста температуры окружающей среды", - отметил он.

Одними из главных тем для обсуждения на РЭН-2019 станут цифровая трансформация отрасли и ценообразование на рынке нефти, а также развитие рынка угля, перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК и экологическая трансформация. В программу мероприятия также входит презентация отчета стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019.

В 2018 г. общее число участников РЭН достигло 9,5 тыс. человек, среди которых были главы крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов РФ, ведущие международные эксперты и организации.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики РФ и фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Москвы.