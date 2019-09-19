На Ставрополье построят экспортоориентированный тепличный комплекс

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 19 сентября. / ТАСС/. Агрохолдинг "Эко-культура" намерен построить в Ставропольском крае экспортоориентированный тепличный комплекс стоимостью 16 млрд рублей. Об этом журналистам в четверг сообщил президент холдинга Александр Рудаков.

"В Минераловодском районе мы будем делать большой экспортоориентированный проект площадью 86 га. Около 16 млрд рублей инвестиций. Начало строительства планируем на конец года, ввод запланирован двумя очередями - в 2020 году и 2021-м", - сказал он.

Согласно планам, в комплексе будут выращивать томаты. "Самолетами из аэропорта Минеральных Вод планируем возить продукцию в страны Персидского залива, у нас уже открыт там офис. Сможем конкурировать с голландскими производителями, поскольку стоимость у нас меньше", - пояснил Рудаков.

Агропромышленный холдинг "Эко-культура" имеет тепличные комплексы на Ставрополье, в Липецкой и Ленинградской областях. Владеет собственным цехом по фасовке овощей, оптово-логистической компанией, распределительными центрами.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.