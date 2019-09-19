Эксперты из 30 стран обсудили в Хайкоу сотрудничество в тропическом сельском хозяйстве

ХАЙКОУ /Китай/, 19 сентября. /ТАСС/. Форум сотрудничества тропических стран в области сельскохозяйственных наук и технологий, вовлеченных в инициативу "пояса и пути", прошел в административном центре южной китайской провинции Хайнань городе Хайкоу. Как сообщает местный информационный портал "Наньхайван", в мероприятии приняли участие свыше 300 представителей официальных ведомств и экспертов из более чем 30 стран и регионов мира.

В ходе прошедших дискуссий, пишет портал, они обсуждали перспективы построения сельскохозяйственного научного и инновационного сообщества стран тропического региона, входящих в инициативу "Один пояс - один путь".

На форуме затрагивались вопросы, касающиеся научного и технологического сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, защиты и инновационных подходов к использованию сельскохозяйственных ресурсов, направлений и перспектив выращивания сырья для традиционной китайской медицины, а также работы, направленной на развитие и поддержку трудовых ресурсов в сельской местности.

Участники форума присутствовали на церемонии запуска проекта совместной лаборатории тропического сельского хозяйства CIAT-CATAS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Форум в Хайкоу состоялся при поддержке Китайской академии наук тропического сельского хозяйства, Зарубежного центра экономического сотрудничества при Министерстве сельского хозяйства и деревни КНР, а также Управления сельского хозяйства и деревни провинции Хайнань.