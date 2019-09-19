В Молдавии заявили о заинтересованности в продлении контракта с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Молдавия заинтересована в продлении действующего контракта с российским ПАО "Газпром". Об этом говорится в сообщении совместного российско-молдавского предприятия АО "Молдовагаз", опубликованном в четверг по итогам прошедшего в Кишиневе заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В нем отмечено, что его участники, в числе которых был глава предприятия Вадим Чебан, обсудили вопросы поставок российского газа в республику и его транзита.

"В настоящее время целесообразно продлить сроки действующих договоров поставки и транзита, исходя из сложившихся обстоятельств и истечения 31 декабря 2019 года их сроков действия", - цитируется в сообщении выступление Чебана. По его словам, в ходе заседания была сформирована двусторонняя рабочая группа, в которой будут изложены договорные условия поставки и транзита природного газа. Глава "Молдовагаз" подчеркнул "важность сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса" и высказался за продолжение диалога между двумя странами как в рамках межправительственной комиссии, так и на уровне центральных органов государственной власти и отраслевых предприятий.

"Миссия АО "Молдовагаз" заключается в обеспечении надежных поставок природного газа потребителям республики, его непрерывного транзита партнерам стран Балканского региона", - подчеркнул Чебан.

В сообщении отмечено, что в ходе заседания комиссии рассматривались важные энергетические вопросы, среди которых продление срока действия договоров поставки и транзита природного газа, заключение новых договоров. Было также достигнуто соглашение о создании приемлемого механизма погашения накопленной задолженности "Молдовагаз" перед "Газпромом".

Президент Молдавии Игорь Додон после состоявшейся 7 сентября в Москве встречи с Владимиром Путиным сообщил о достигнутых договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ, отметив, что это произойдет уже с 1 октября. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Додона, сказал, что ряд окончательных моментов относительно цены на газ будут досогласованы по линии экспертов.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявил, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.