Госдума приняла закон о предоставлении субсидий виноделам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий предоставление субсидий для стимулирования производства винограда и винодельческой продукции. Документ, разработанный правительством, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Закон вступит в силу с января 2020 года, он разработан в связи с поправками в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается признать виноград и виноматериалы подакцизными товарами. Документ предусматривает возможность предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов или финансового возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) винограда и винодельческой продукции, произведенной из винограда, в частности, виноматериалов, вина, игристого вина (шампанского), алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов.

Субсидии могут предоставляться как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

"Закон даст возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты российским производителям вина и виноматериалов. Это позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям - получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России", - сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "у российских вин большой потенциал". "Задача государства - поддержать дальнейшее развитие отрасли, в том числе, с помощью мер налоговой политики <...> Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами", - отметил спикер Госдумы.

"Это производство затратное и по времени, и по деньгам. И потому для эффективной работы нужна поддержка в виде субсидий. Важно дать субсидии производителям винограда и тем, кто занимается виноделием именно из отечественного сырья. А не тратить средства из бюджета на тех "производителей", кто из-за границы танкерами завозит виноматериал и только лишь разливает здесь по бутылкам", - указал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков.