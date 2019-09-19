Исследование: цены на некоторые лекарства в России снизились перед стартом маркировки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Цены на ряд лекарственных препаратов в России снизились перед маркировкой, которая станет обязательной с 1 января 2020 года. Такие данные приводит аналитическое агентство DSM Group.

"По результатам проведенного исследования, в 2018 году категория препаратов стоимостью менее 20 рублей [за упаковку] увеличилась на 568 наименований, из них 440 упали в цене. Это говорит о том, что производители могли снизить цены, чтобы получать коды маркировки бесплатно", - сказал ТАСС гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

В агентстве также отметили, что около 50% лекарственных препаратов находятся в ценовой категории до 150 рублей. "Соответственно, говорить о том, что фармпроизводители гонятся за ценой совершенно неверно, структура рынка по ценовому распределению сохраняется", - заявил Шуляк.

Он также добавил, что маркировка вряд ли станет причиной увеличения цен на лекарства. "Фармрынок за 10 лет вырос в 2,3 раза в основном за счет цен и инфляции, в упаковках увеличение составило всего 16%", - сообщил он.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов 7 высокозатратных нозологий - с 1 октября 2019 года.