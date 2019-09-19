Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Сегодня состоялось очередное заседание правительства России. В частности, на нем был одобрен законопроект "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", подготовленный Минтрудом России. Законопроектом предлагается установить с 1 января 2020 года МРОТ в сумме 12130 рублей в месяц, что на 7,5 % больше текущего МРОТ", - сообщили в Минтруде.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал ТАСС, что суммарный объем расходов бюджетов России составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,8 млрд рублей. По его словам, повышение коснется 3,2 млн человек. Согласно действующему законодательству, МРОТ составляет 11 280 рублей.

Также на заседании были одобрены законопроекты о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. "Законопроектом сохраняются условия установления и размеры тарифов, действовавших в 2019 году: 32 страховых тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2 до 8,5 %) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска", - пояснили в Минтруде.

В министерстве добавили, что также были одобрены законопроекты "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В новость были внесены изменения (14:41 мск) - добавлена информация по тексту.