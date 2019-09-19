Ставрополье может занять треть российского производства томатов

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 19 сентября. / ТАСС/. Аграрии Ставрополья могут увеличить долю производства томатов до 30% от общероссийского рынка, сообщил в четверг журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы 16% российского рынка томатов уже заняли, как минимум хотим довести [производство томатов] до 30%, <...> чтобы наши производители могли диктовать условия сетям, нормально на этом зарабатывать, обеспечивать доступной продукцией Ставропольский край, и, конечно же, обеспечивать рабочие места", - пояснил он после открытия новой очереди крупного тепличного комплекса в Изобильненском городском округе.

Расширение площадей теплиц позволяет увеличивать в регионе количество рабочих мест - за последние четыре года в тепличных комплексах на Ставрополье начали работать порядка 2 тыс. человек. "Предполагаю, что вся отрасль [в перспективе] должна занять порядка 15 тыс. рабочих мест", - отметил Владимиров.

Ранее в краевом Министерстве сельского хозяйства сообщали, что общий прирост производства тепличных овощей за счет реализации новых инвестиционных проектов в регионе в 2019 году может достигнуть 6,6% к уровню прошлого года. Урожай прогнозируется на уровне 92 тыс. тонн.