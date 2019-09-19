Кабмин утвердил выделение свыше 1 млрд рублей "Сириусу" на выкуп имущества у РЖД

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выделение субсидии на сумму более 1 млрд рублей фонду "Талант и успех" (учредитель образовательного центра "Сириус") на выкуп у ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) имущества, расположенного на земельных участках, которые предлагается включить в границы создаваемого инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Сириус".

Этот вопрос был вынесен на заседание кабмина в четверг, 19 сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, все пункты повестки этого заседания одобрены. Как сообщалось ранее, средства для субсидии "Сириусу" в размере 1 млрд 052 млн 914 тыс. рублей будут направлены в текущем году через Министерство экономического развития РФ из резервного фонда правительства. Центр cоздается на базе объектов Олимпийской инфраструктуры в Сочи.

Кроме того, кабмин одобрил выделение бюджету Хабаровского края в текущем году 252 млн рублей на социальную поддержку граждан, пострадавших от паводка на территории региона в июле - сентябре 2019 года. Росфинмониторингу из резервного фонда правительства будет выделено 247,5 млн рублей. Минюст из этого же источника получит 600,93 млн рублей на увеличение оплаты труда работников, обслуживание специального криминалистического оборудования и содержание объектов недвижимого имущества.