Казанский пороховой завод планирует свернуть опасное производство

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Опасное производство на Казанском пороховом заводе планируется свернуть, сообщил журналистам гендиректор предприятия Александр Лившиц в кулуарах Форума оружейников России, который проходит в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника. При этом рано вести разговоры о консервации завода, отметил он.

В начале сентября текущего года в мэрии Казани сообщили, что часть производства Казанского порохового завода будет законсервирована в связи с переездом в другой регион.

"Есть в планах сворачивание опасных производств. Министром промышленности и торговли Денисом Валентиновичем Мантуровым это было озвучено, поэтому мы работаем в соответствии с утвержденными регламентами. Здесь каких-то комментариев я особо не дам. В планах Минпромторга, конечно, есть сворачивание именно опасных производств, а не какой-то там части, сейчас все сроки уточняются", - сказал он.

Процесс сворачивания опасных производств, по его словам, идет по графику Минпромторга РФ. В данный момент речь не идет о возможной консервации предприятия.

"Пока рано говорить о консервации или неконсервации. Сам план есть, министром озвучено, мы выполняем указания министра. Cроков каких-то по казанскому заводу, что там когда-то законсервируется или закроется часть опасных производств, сегодня я вам не скажу. В данный момент времени мы выполняем Гособоронзаказ", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ в октябре 2018 года, производство на Казанском пороховом заводе намерены свернуть в связи с организацией нового производства в Алексине (Тульская область).

Форум оружейников

Форум оружейников проходит в Ижевске 18-19 сентября в рамках празднования Дня оружейника, который в этом году посвящен 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Деловая программа мероприятия включает в себя несколько площадок. На них участники дискуссий определят векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подведут первые итоги национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и представят новые предложения по реализации нацпроекта.

На форуме также изучат инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях ОПК и обсудят вопросы в сфере промышленного дизайна. К сотрудничеству при проведении форума были приглашены руководители и представители Сбербанка, Росатома, концерна "Калашников" и ряда других крупных предприятий.