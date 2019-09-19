{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

"Эко-культура" удвоит площадь крупного тепличного комплекса на Ставрополье

Производство планируют увеличить к 2022 году

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 19 сентября. / ТАСС/. Агропромышленный холдинг "Эко-культура" намерен удвоить площадь крупного тепличного комплекса в Изобильненском городском округе Ставрополья к 2022 году. Об этом сообщил журналистам президент холдинга Александр Рудаков.

Первая очередь комплекса в поселке Солнечнодольске открылась в 2017 году, вторая была запущена в четверг. Общая площадь теплиц на этом участке достигла 56 га с производством томатов порядка 35 тыс. т в год.

"Мы начинаем строить рядом такой же тепличный комплекс, площадь составит 60 га. Планируем ввести его в 2020 - 2021 годах, то есть в совокупности площадь комплекса достигнет 120 га, будет удвоено производство к 2022 году", - сказал он.

Агропромышленный холдинг "Эко-культура" имеет тепличные комплексы на Ставрополье, в Липецкой и Ленинградской областях. Владеет собственным цехом по фасовке овощей, оптово-логистической компанией, распределительными центрами.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Арктика сегодня
Строительство самого северного в России ветропарка началось под Мурманском
Работы планируют завершить в 2021 году, сумма инвестиций составит €273 млн
Читать полностью