"Эко-культура" удвоит площадь крупного тепличного комплекса на Ставрополье

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК /Ставропольский край/, 19 сентября. / ТАСС/. Агропромышленный холдинг "Эко-культура" намерен удвоить площадь крупного тепличного комплекса в Изобильненском городском округе Ставрополья к 2022 году. Об этом сообщил журналистам президент холдинга Александр Рудаков.

Первая очередь комплекса в поселке Солнечнодольске открылась в 2017 году, вторая была запущена в четверг. Общая площадь теплиц на этом участке достигла 56 га с производством томатов порядка 35 тыс. т в год.

"Мы начинаем строить рядом такой же тепличный комплекс, площадь составит 60 га. Планируем ввести его в 2020 - 2021 годах, то есть в совокупности площадь комплекса достигнет 120 га, будет удвоено производство к 2022 году", - сказал он.

Агропромышленный холдинг "Эко-культура" имеет тепличные комплексы на Ставрополье, в Липецкой и Ленинградской областях. Владеет собственным цехом по фасовке овощей, оптово-логистической компанией, распределительными центрами.