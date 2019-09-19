В законопроекте о такси учтут результаты многолетнего исследования рынка

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Результаты исследования рынка таксомоторных перевозок, проведенного в течение восьми лет, учтут при доработке ко второму чтению законопроекта о госрегулировании работы такси. Об этом сообщила журналистам в четверг председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.

"В Сочи в октябре будет всероссийская конференция, где мы представим исследование с 2011 года по 2019 год всего рынка такси и попробуем дать рекомендации, чтобы законопроект был не просто "для галочки", а чтобы был рабочий и не загонял последние остатки легального бизнеса в жернова регулирования", - сказала Зарипова.

Общественный совет по развитию такси в регионах РФ входит в рабочие группы по формированию закона о такси. До 30 ноября, по словам Зариповой, должна быть создана еще одна рабочая группа по выработке концепции этого законопроекта.

В первом чтении законопроект о госрегулировании работы такси был принят Госдумой в декабре 2018 года. Документ, в частности, устанавливает, что разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будут выдавать на срок не менее пяти лет, а также обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей использовать в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет.

Во всероссийском исследовании реализации федерального закона о такси, которое совет представит на форуме в Сочи, в частности, проанализирована легальность бизнеса такси. В качестве примера Зарипова привела выдачу разрешений на осуществление деятельности такси на Дальнем Востоке. "Посчитали количество легальных автомобилей на каждую тысячу человек. В Приморье - 8,9 автомобилей на тысячу. Эта статистика даже выше, чем в Москве, где на каждую тысячу приходятся пять автомобилей легальных", - сказала Зарипова. Она уточнила, что регионом-аутсайдером является Еврейская АО, там менее 1% легальных автомобилей. Властям необходимо проводить определенную работу в этом направлении.

Также в исследовании проанализирован отток легального бизнеса в сфере такси. Так, на Чукотке и в Забайкалье работу в такси с 2011 года прекратили более 13% предпринимателей. При этом на Камчатке, в Хабаровском крае и на Сахалине этот показатель составляет около 3%, что демонстрирует стабильную ситуацию на рынке в этих регионах.

Вопрос о статусе агрегаторов

В законе о такси, по словам Зариповой, важно определить статус диспетчерских служб (агрегаторов) и их полномочия.

"Мы проводили опрос о том, что не устраивает регионы [на рынке такси], и проблема простая - непонятен статус диспетчерских служб. Все регионы хотят одного: заставьте агрегаторов передавать заказы только тем, кто имеет разрешение. Нужна большая работа законотворческая для понимания, что такое агрегатор - это транспортная услуга, это часть транспортной услуги, либо это отдельный термин со своим законодательством", - сказала Зарипова.

В Хабаровске 19-20 сентября проходит первый Дальневосточный транспортный форум "Пассажирские перевозки автомобильным транспортом". В мероприятии принимают участие представители профессиональных сообществ, бизнеса, науки, общественности, профильных ведомств из регионов Дальневосточного федерального округа, а также представители соседней провинции Хэйлунцзян (КНР). На форуме обсуждают вопросы развития пассажирского автомобильного транспорта, включая такси.