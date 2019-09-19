Путин направил приветствие участникам форума "Хлеб, ты - мир"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты - мир". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Отмечу, что деятельность потребительских кооперативов, основанная на взаимопомощи, социальной ответственности и инициативности граждан, во многом содействует росту экономики и предпринимательской активности, качественному развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни людей", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что форум будет способствовать укреплению международного сотрудничества, связей в сельском хозяйстве, а также послужит популяризации национальных кулинарных традиций и росту интереса молодежи к истории и достопримечательностям Калужской области.

Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты - мир" проходит 19-22 сентября в Калужской области в этнографическом парке-музее "Этномир".