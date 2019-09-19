Собянин сообщил, что объем инвестиций в Москве к концу года составит 2,6 трлн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил премьер-министру страны Дмитрию Медведеву о росте инвестиций, снижении взрослой и детской смертности и модернизации звена здравоохранения в столице в рамках достижения целей, поставленных в национальных проектах.

"По объему инвестиций мы видим, что экономика развивается неплохо. У нас прирост на настоящую дату около 19% по сравнению с минувшим годом, это большой объем. И я думаю, что мы до конца года достигнем объема инвестиций в 2,6 триллиона рублей. Это огромные, рекордные инвестиции", - сказал Собянин на встрече с главой правительства.

Он добавил, что этот показатель увеличился за прошлые годы более чем в два раза, что дает основу для развития других отраслей, в частности, неплохо развивается обрабатывающая промышленность, особенно высокотехнологичные отрасли, такие как производство медицинских препаратов, оборудования, транспорта. Мэр Москвы отметил также, что по всем показателям можно сделать вывод о росте доходности столичных предприятий и росте заработной платы.

"Что касается национальных проектов в части социальной направленности, мы видим, что большинство этих показателей тоже выполняются. По строительству жилья в городе практически уже приблизились к целевому показателю в 3,6 млн кв. м. Важнейшими показателями являются снижение детской смертности, снижение смертности взрослого населения - тоже очень неплохие, позитивные показатели", - отметил Собянин.

Модернизация поликлиник

Собянин рассказал о программах по модернизации учреждений первичного звена здравоохранения в Москве, в частности, по словам Собянина, создаются дополнительные рабочие места в поликлиниках. "Я думаю, что нехватку этих врачей мы покроем в течение полугода",- добавил мэр. Также в Москве был создан проект современной поликлиники, в его рамках идет реконструкция и ремонт поликлиник, которые на сегодняшний день можно считать устаревшими, так как некоторые из них были построены порядка 20 лет назад.

"Со следующего года 50 поликлиник будут запущены вот в этот проект, в целом в течение трех лет около 140 поликлиник будут реконструированы под новые стандарты, согласованные с министерством здравоохранения", - сообщил Медведеву Собянин.

Премьер отметил, что это хорошие показатели. "Это хорошие цифры, поскольку даже в Москве, где новинки научно-технического прогресса и новинки медицинской техники, казалось бы, должны внедряться быстрее, чем в других местах нашего государства, тем не менее многие поликлиники реально создавались еще в 70-80-е годы и ждут переоборудования. Надеюсь, это будет хорошим вкладом в развитие медицинской помощи на территории Москвы", - заявил Медведев.

Мэр Москвы рассказал, что помимо ремонта в рамках модернизации поликлиник запланировано и обновление оборудования, поскольку последняя такая программа реализовывалась в 2011 году. По его словам, часть учреждений требуется заново переоснастить, а часть - дополнить новым оборудованием.