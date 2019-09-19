Дума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании долгов по зарплате

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении законопроект о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат.

Согласно инициативе, госинспекторы смогут прибегать к полномочиям по принятию мер по принудительному взысканию только в случае невыполнения работодателем в срок предписания об устранении нарушений трудового законодательства. Соответствующие решения будут оформляться в виде исполнительных документов и направляться в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

"В отдельных случаях до года затягивается решение судов по выплате заработной платы, - отметил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, представляя законопроект. - Наша процедура предусматривает ускоренный режим".

Как подчеркнул замминистра, речь идет о взыскании той части выплат, которая не оспаривается работодателем. "Если зарплата начислена в соответствующих документах, значит, ее надо выплатить. Соответственно, эта процедура существенно ускоряется. Если в течение месяца не исполняется предписание [госинспектора], то соответствующее предписание направляется в службу судебных приставов", - пояснил он, добавив, что работодатель на любом этапе может отстаивать свои интересы в суде.

"Совершенствование полномочий государственных инспекторов труда не повлечет за собой дублирования полномочий судебных органов. При этом исключаются условия для двойного исполнения требований работника по выплате заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, ввиду наличия у работодателя права подать возражения относительно исполнения судебного приказа, а равно обжаловать решение государственного инспектора труда", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Защита трудовых прав граждан

По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, возможность принудительного взыскания невыплаченной зарплаты защитит права работников. "Законопроект направлен на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты", - сказал Володин.

Обращение работников в суд, подчеркнул он, требует времени и денег на оплату юристов. "К тому же судебные споры могут затянуться, особенно если у работодателя собственная сильная юридическая служба, тогда люди на некоторое время остаются без положенных им денег, а это чревато рисками бедности и попадания в долговую кабалу с займами до зарплаты", - считает председатель Госдумы.

По его словам, законопроект предоставляет работнику выбор, куда обратиться в случае долгов по зарплате - в суд или трудовую инспекцию. "Можно рассчитывать, что большая часть компаний уже на этой стадии предпочтет расплатиться с работниками и выполнить предписание трудовой инспекции, чем нести дополнительные затраты на судебное сопровождение и выплату госпошлин", - резюмировал Володин.

Документ был внесен в нижнюю палату кабмином РФ в июле текущего года. Инициатива была поддержана двумя комитетами, а также правовым управлением Госдумы.