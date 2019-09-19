Долг жителей Карелии за услуги ЖКХ за лето снизился на 100 млн до 1,73 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. Размер долга жителей Карелии за услуги ЖКХ за лето сократился на 100 млн и составил 1,73 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Александр Ломако.

"За три месяца динамика [сокращения долга населения за услуги ЖКХ оценивается] в 100 млн рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что общая сумма задолженности населения за ЖКУ продолжает оставаться высокой и достигает 1,73 млрд рублей.

В 2019 году в каждом районе республики появилась площадка, где с должниками работают представители расчетных центров, контрольных органов и службы судебных приставов. "Идет кампания по сверке жилых помещений, в которых отсутствуют проживающие, пустующих жилых помещений. Благодаря всем этим сверочным мероприятиям и розыскной кампании появились результаты", - отметил региональный министр.

По словам Ломако, большое внимание сейчас уделяется девяти районам Карелии, где за прошлый отопительный сезон отвечала теплоснабжающая организации "Карелэнергоресурс". Компания, учредителем которой является Корпорация развития Карелии, накопила большой долг перед поставщиками, что привело к сбоям с подачей тепла в дома жителей города Суоярви в декабре 2018 года и январе 2019 года. Руководство "Карелэнергоресурса" связывает свои финансовые проблемы с долгами жителей за их услуги.

"Задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками, в частности "Карелэнергоресурса", составляет 561 млн рублей. Та динамика взыскания задолженностей с населения, конечно, должна гасить эту цифру", - подчеркнул Ломако.