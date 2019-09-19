Дума сняла ограничения по сроку действия надбавок к НДПИ на нефть и газ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, снимающий ограничения по сроку действия повышающих коэффициентов к НДПИ на нефть и газ. Норма была оформлена в качестве правительственной поправки ко второму чтению закона об изменении ряда норм основных направлений налоговой политики.

Сейчас законодательством до конца 2021 года установлен повышающий коэффициент к НДПИ на газ для "Газпрома" в размере 1,4441, на нефть ставка налога увеличена на 428 рублей за тонну. Принятый закон делает эту норму бессрочной.

Для плательщиков НДПИ, являющихся организациями - собственниками объектов Единой системы газоснабжения и (или) организациями, в которых непосредственно и (или) косвенно участвуют собственники объектов Единой системы газоснабжения и суммарная доля такого участия составляет более 50%, установлен в качестве постоянного повышающий коэффициент к НДПИ в размере 1,441, который ранее был установлен с 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года, говорится в тексте принятого закона.