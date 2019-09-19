Госдума утвердила в I чтении полномочия казначейства по размещению средств резерва ФСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федерального казначейства за счет включения в них размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Документ был инициирован правительством РФ.

В настоящее время средства страхового резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний размещаются Фондом социального страхования (ФСС) самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях. Эта функция несвойственна фонду в силу специфики его деятельности, что не позволяет в полной мере осуществлять управление средствами страхового резерва в условиях изменчивой финансовой конъюнктуры и с учетом установленных ограничений в части минимальной процентной ставки, говорится в пояснительной записке.

В свою очередь это фактически приводит к недополучению фондом доходов от размещения средств страхового резерва, считают в кабмине. В то же время в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Федеральное казначейство осуществляет функции по управлению временно свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов (размещение денежных средств на депозитах, проведение операций "репо" и т. д.).

Законопроектом вносятся изменения в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие закрепление за Федеральным казначейством полномочий по размещению средств страхового резерва в порядке, аналогичном ранее установленному порядку для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета. Доходы от размещения средств страхового резерва в полном объеме зачисляются в бюджет фонда.

Объем средств страхового резерва составит в 2019 году 154,3 млрд рублей, в 2020 году - 152,3 млрд рублей, в 2021 году - 117,9 млрд рублей, отмечается в сопроводительных материалах к документу.