Хайнаньские авиалинии открыли прямой рейс из Чэнду в Чикаго

ХАЙКОУ /Китай/, 19 сентября. /ТАСС/. Хайнаньские авиалинии начали выполнять прямые пассажирские авиаперевозки между китайским городом Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) и американским Чикаго. Как сообщил местный информационный ресурс "Наньхайван", новый маршрут начал работу 16 сентября.

Перелеты будут выполняться два раза в неделю в обе стороны на самолетах Boeing 787-8. По понедельникам и пятницам, согласно расписанию, самолеты будут летать по маршруту Чэнду - Чикаго, а по вторникам и субботам - в обратную сторону.

Время в пути составит от 14 до 16 часов, в зависимости от направления полета. Максимальное число посадочных мест в самолете на этом рейсе составит 213.

Запущенный Хайнаньскими авиалиниями новый авиамаршрут позволит прилетающим в Чэнду из Чикаго пассажирам легче добираться до таких крупных соседних китайских городов, как Гуйян и Куньмин. Новый рейс также будет способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества между китайскими регионами и Чикаго, который в 2014 году подписал соглашение о развитии воздушного авиасообщения с восемью городами КНР. В их числе Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Циндао, Шеньян, Ханчжоу, Ухань и Чэнду.

Для Хайнаньских авиалиний данный рейс стал третьим по счету из города Чэнду в Северную Америку. До этого было открыто прямое авиасообщение с Лос-Анджелесом и Нью-Йорком. Авиакомпания в настоящее время выполняет перелеты по 12 направлениям между различными городами Китая и США.