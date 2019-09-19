Эксперты не исключают роста цен на вино

Госдума 19 сентября 2019 года приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на виноград и виноматериалы, которые ранее не облагались налогами, а также об установлении с 2020 года единой ставки на вино и шампанское без классификации на продукцию российского и нероссийского производства. В итоге, в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 рублей до 40 рублей за литр. При этом производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон о введение акцизов на виноград и виноматериалы направлен на поддержку отечественного производителя, однако из-за нехватки отечественного виноматериала он может привести к повышению розничных цен. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные эксперты.

"Точно будет подорожание, и никакие субсидии не помогут, потому что до сих пор не понятен механизм возврата, то есть в любом случае импортное и российское вино подорожают. Обычно они дорожают на 5-6%, может быть, теперь подорожает на 10%, хотя российское, может быть, меньше", - считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он отметил, что литр вина может подорожать в среднем на 40 рублей, что дополнительно принесет государству 20 млрд рублей в год.

Эксперт пояснил, что введение акциза на виноград является своего рода прецедентом, потому что нигде в мире он не облагается налогом. По его мнению, после введения механизма налогового вычета у российских производителей появится стимул работать с отечественным сырьем, однако пока у нас в стране слишком мало виноградников для полного самообеспечения отрасли.

Ранее Дробиз также говорил, что Россия сохранит зависимость от импортного виноматериала почти до 2028-2030 годов, а в случае активной реализации программы по высадке виноградников в стране - до 2027 года.

По данным президента Союза виноградарей и виноделов РФ Леонида Поповича, половина российских вин производят из зарубежного виноматериала, поэтому они подорожают так же, как и импортные вина. По его оценкам, повышение цены может составить 15-20 рублей за литр.

"Для отечественных вин, которые производятся из российского виноматериала, подорожания не будет, наоборот, я думаю, то инфляционное подорожание, которое должно было быть, компенсируется налоговым вычетом. Для российского бизнеса и для выращивающих виноград - это будет очень хорошее стимулирование, а все остальные, я думаю, спокойно переживут", - считает он.

В свою очередь руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев также ожидает увеличения стоимости вина, но надеется, что оно станет временным. "Производители должны этот акциз достаточно большой оплатить, потом доказать, что с этим виноградом все в порядке и потом только получить вычет. Плюс многих предпринимателей беспокоит, что ситуация будет такая же, как с возвратом НДС, по которому достаточно сложно получить деньги", - сказал он, отметив, что неясная ситуация на рынке может продлиться один-два года.