Инфляция в СКФО в августе замедлилась благодаря динамике цен на плодоовощную продукцию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Снижение годовой инфляции с 4,4% в июле до 4,1% в августе зафиксировано в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в том числе благодаря динамике цен на плодоовощную продукцию, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

"Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе снизилась с 4,4% в июле до 4,1% в августе, что ниже общероссийского уровня (4,3%). Замедление произошло в основном благодаря динамике цен на плодоовощную продукцию - в августе улучшились погодные условия, вызвавшие подорожание овощей в июле", - сказали в пресс-службе. Там же отметили что, темпы прироста цен непродовольственных товаров и услуг в августе увеличились незначительно.

Годовая продовольственная инфляция в СКФО в августе снизилась до 4,6% с 5,4% в предыдущем месяце. Как поясняют в банке, это связано с тем, что рынок был насыщен свежими огурцами и помидорами после засушливой погоды в июле, помешавшей более раннему сбору урожая. Кроме того, ожидания роста урожая сахарной свеклы в условиях высоких запасов сахара привели к снижению его стоимости.

Непродовольственная годовая инфляция в СКФО в августе оставалась стабильной, незначительно увеличившись до 2,4% с 2,3% в июле, что, как отмечается, заметно ниже общероссийского уровня (3,5%). "На такую динамику повлияло некоторое ускорение годовых темпов прироста цен на одежду и белье, трикотаж, связанное с переносом в стоимость продукции временного ослабления рубля", - пояснили в пресс-службе. Что касается годовой инфляции в сфере услуг в СКФО, в августе она повысилась до 5,8% с 5,5% в июле. По данным банка, на это в основном повлияло подорожание услуг воздушного транспорта.

Годовая инфляция в августе снизилась в большинстве регионов СКФО. Рост наблюдался только в Республике Ингушетия - до 3,2% с 3% в июле. Такую динамику в банке объясняют ускорением роста цен на молоко и молочную продукцию, а также масло и жиры.

В целом по России годовая инфляция в августе продолжала снижаться. По прогнозу Банка России, по итогам 2019 года годовая инфляция в целом по стране составит 4,0-4,5%, а в дальнейшем, с учетом проводимой денежно-кредитной политики останется вблизи 4%.