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Международные резервы России за неделю снизились на $1,5 млрд

Это произошло, по информации Банка России, "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки, отчасти нивелированным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 13 сентября 2019 года составили $531,2 млрд, что на $1,5 млрд (на 0,3%) ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Снижение резервов, по информации регулятора, произошло "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки, отчасти нивелированным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
 

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